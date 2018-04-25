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Партию спермы испанских козлов задержали в «Шереметьеве» из‑за проблем с ветдокументами
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Партию спермы испанских козлов задержали в «Шереметьеве» из‑за проблем с ветдокументами 

РИАМО 1 час назад
Оформление партии спермы козлов-производителей, поступившей на СВХ АО «Москва-Карго» (аэропорт «Шереметьево») из Испании, приостановили из-за отсутствия документа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В аэропорту «Шереметьево» на СВХ АО «Москва-Карго» приостановлено оформление партии спермы козлов-производителей в количестве 417 доз, поступившей из Испании. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие приложения к ветеринарному сертификату, гарантирующего безопасность продукции по болезни Шмалленберга», — говорится в сообщении.
Вирус Шмалленберг — инфекционная болезнь крупного рогатого скота, овец и коз, распространяемая кровососущими насекомыми. Характеризуется желудочно-кишечными расстройствами, повышением температуры тела, гибелью новорожденного молодняка и взрослых животных. Симптомами заболевания у взрослых животных крупного рогатого скота являются: быстрая утомляемость, снижение аппетита, лихорадка, диарея, преждевременные роды.
Груз был оформлен после предоставления приложения к ветеринарному сертификату.
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