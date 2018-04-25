Ещё
«Тосно» планирует принять участие в Лиге Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тосно» планирует принять участие в Лиге Европы 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Клуб «Тосно» планирует принять участие в Лиге Европы и уже начал собирать документы. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
"Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА. Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели", — отмечает Вячеслав Матюшенко.
По словам директора клуба, ситуация с долгами перед футболистами находится под контролем, их «не так много», задолженность перед игроками клуб планирует закрыть до конца сезона. Ощутимую помощь по погашению задолженностей клубу оказывает губернатор области.
Напомним, что в том случае, если «Тосно» обойдет «Авангард» в финальной встрече Кубка России по футболу, клуб из Ленинградской области получит возможность представлять нашу страну во втором по значимости еврокубке.
Газета.Ru: последние новости
Шарапова может подписать долгосрочный контракт со своим тренером В Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 будет открыт дом ЛГБТ-гордости Сноубордист Уайлд вернется к соревнованиям не раньше декабря
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение