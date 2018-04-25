«Тосно» планирует принять участие в Лиге Европы

Клуб «Тосно» планирует принять участие в Лиге Европы и уже начал собирать документы. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко

"Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА . Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели", — отмечает Вячеслав Матюшенко.

По словам директора клуба, ситуация с долгами перед футболистами находится под контролем, их «не так много», задолженность перед игроками клуб планирует закрыть до конца сезона. Ощутимую помощь по погашению задолженностей клубу оказывает губернатор области.

Напомним, что в том случае, если «Тосно» обойдет «Авангард» в финальной встрече Кубка России по футболу, клуб из Ленинградской области получит возможность представлять нашу страну во втором по значимости еврокубке.