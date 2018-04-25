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Ларионов и Яшин будут комментировать матчи ЧМ по хоккею на Первом канале
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Ларионов и Яшин будут комментировать матчи ЧМ по хоккею на Первом канале 

ТАСС 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов и чемпион мира Алексей Яшин будут комментировать в качестве экспертов матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.
Первый канал заключил соглашение о долгосрочном партнерстве с Международной федерацией хоккея на трансляцию чемпионатов мира до 2023 года. Матчи турнира будут комментировать Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены Яшин и Ларионов. Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте канала.
Также в период проведения чемпионата мира на сайте Первого будет действовать онлайн-спецпроект, который предложит болельщикам уникальный доступ к контенту, а также богатый интерактивный функционал. Трансляции турнира будут доступны и в приложении канала на мобильных устройствах.
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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