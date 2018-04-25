Ларионов и Яшин будут комментировать матчи ЧМ по хоккею на Первом канале

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов и чемпион мира Алексей Яшин будут комментировать в качестве экспертов матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Первый канал заключил соглашение о долгосрочном партнерстве с Международной федерацией хоккея на трансляцию чемпионатов мира до 2023 года. Матчи турнира будут комментировать Александр Кузмак Андрей Юртаев , в качестве экспертов приглашены Яшин и Ларионов. Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте канала.

Также в период проведения чемпионата мира на сайте Первого будет действовать онлайн-спецпроект, который предложит болельщикам уникальный доступ к контенту, а также богатый интерактивный функционал. Трансляции турнира будут доступны и в приложении канала на мобильных устройствах.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.