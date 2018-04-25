Первый канал рассказал, как будет показывать ЧМ-2018 по хоккею 

Первый канал предложит российским любителям хоккея широкое и эксклюзивное телевизионное и онлайн-освещение Чемпионата мира по хоккею с шайбой, заключив соглашение о долгосрочном партнерстве с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на трансляции Чемпионатов мира во всех средах вплоть до 2023 года.
Зрители Первого, на глазах которых в феврале этого года российская сборная триумфально завоевала Олимпийское золото Пхенчхана, вновь станут участниками крупнейшего хоккейного праздника! Мировое первенство пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Матчи Чемпионата мира по хоккею на Первом будут комментировать Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены Алексей Яшин и Игорь Ларионов. Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире.
По уже сложившейся традиции, Первый обеспечит своим зрителям доступ к соревнованиям не только в телевизионном эфире. В период проведения Чемпионата мира на сайте Первого будет действовать онлайн-спецпроект, который предложит болельщикам уникальный доступ к контенту, а также богатый интерактивный функционал.
Посетители онлайн-спецпроекта смогут увидеть матчи в прямом эфире и получат доступ к уникальному дополнительному контенту:
Также трансляции Первого канала с Чемпионата мира по хоккею будут доступны в мобильном приложении Первого канала на ios и android, в приложениях Первого канала на smart-телевизорах.
Кроме того, Первый канал будет транслировать матчи Чемпионата мира по хоккею в сервисе ТВ-онлайн компании Яндекс.