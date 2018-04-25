В Сочи будет создан профессиональный футбольный клуб

В Сочи будет воссоздан профессиональный футбольный клуб, который будет принимать соперников на олимпийском стадионе «Фишт». Новая команда начнет выступления во втором дивизионе.

Информацию о скором появлении в Сочи футбольного клуба сообщил «Спорт-Экспресс» вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович . Вице-премьер также выразил уверенность, что в скором времени, клубы из городов, где расположены стадионы чемпионата мира, смогут пробиться в премьер-лигу.

"Надеемся, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, поднатужатся и выйдут в высший дивизион. «Крылья Советов» близки к возвращению в премьер-лигу. «Балтика» борется за право сыграть в стыковых матчах. Надеюсь, через год и «Мордовия» подтянется. В Сочи есть планы по созданию команды. Мои коллеги работают над этим вопросом" — сказал Дворкович.

В Сочи существовали профессиональные клубы «Жемчужина» и ФК «Сочи». Первый выступал в высшей лиге с 1993 по 1999 годы. Но клубы прекратили существование из-за финансовых проблем.