УЕФА шокирован нападением фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделала заявление по поводу нападения фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.

«УЕФА в шоке от подлого нападения перед матчем Лиги чемпионов. Все наши мысли с пострадавшим и его семьёй. Исполнителям нападения нет места в футболе. Мы верим, что их действия будут оценены властями по всей строгости», — приводит текст заявления BBC.

Двое фанатов «Ромы» напали на 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который получил в итоге ножевое ранение.

Ранее сообщалось, что два фаната «Ромы» были арестованы по подозрению в покушении на жизнь болельщика «Ливерпуля».