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УЕФА шокирован нападением фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля»
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УЕФА шокирован нападением фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» 

RT на русском 1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделала заявление по поводу нападения фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.
«УЕФА в шоке от подлого нападения перед матчем Лиги чемпионов. Все наши мысли с пострадавшим и его семьёй. Исполнителям нападения нет места в футболе. Мы верим, что их действия будут оценены властями по всей строгости», — приводит текст заявления BBC.
Двое фанатов «Ромы» напали на 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который получил в итоге ножевое ранение.
Ранее сообщалось, что два фаната «Ромы» были арестованы по подозрению в покушении на жизнь болельщика «Ливерпуля».
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