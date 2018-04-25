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Ученики школы № 1354 претендуют на 1 место в игре «Правовые волонтёры»
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Ученики школы № 1354 претендуют на 1 место в игре «Правовые волонтёры» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1354 завершился предпоследний этап многоуровневой игры «Правовые волонтеры». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Эта игра имеет всероссийский статус, поэтому соревноваться с командами из разных городов и областей нашей огромной страны очень сложно. Ведь среди них немало учащихся правовых лицеев. Это, безусловно, отличный шанс для ребят, интересующихся правом и обществознанием, получить практические навыки работы.
В этом году команда школы № 1354 «Эрудиты» под руководством Е. В. Бурмистровой отлично выступает на всех этапах игры. И по итогам прошедших этапов ребята занимают 1 место. От окончательной победы их отделяет всего один шаг — последний этап состоится в мае. И мы от всей души желаем ребятам победить.
Фото взято: http://мипи.рф/wp-content/uploads/2015/12/DSC00828.jpg
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