Ученики школы № 1354 претендуют на 1 место в игре «Правовые волонтёры»

В школе № 1354 завершился предпоследний этап многоуровневой игры «Правовые волонтеры». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Эта игра имеет всероссийский статус, поэтому соревноваться с командами из разных городов и областей нашей огромной страны очень сложно. Ведь среди них немало учащихся правовых лицеев. Это, безусловно, отличный шанс для ребят, интересующихся правом и обществознанием, получить практические навыки работы.

В этом году команда школы № 1354 «Эрудиты» под руководством Е. В. Бурмистровой отлично выступает на всех этапах игры. И по итогам прошедших этапов ребята занимают 1 место. От окончательной победы их отделяет всего один шаг — последний этап состоится в мае. И мы от всей души желаем ребятам победить.

Фото взято: http://мипи.рф/wp-content/uploads/2015/12/DSC00828.jpg