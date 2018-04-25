Максим Орешкин отметил положительные тенденции в международном признании российских сертификатов 

Максим Орешкин отметил положительные тенденции в международном признании российских сертификатовПо мнению Максима Орешкина, признание российских сертификатов качества положительно скажется на росте экспорта. Этого удалось добиться благодаря заключению партнерских отношений между Росаккредитацией и ILAC.
— Вначале текущего года Европа ввела новые требования для авиационных транспортных средств, которые передвигаются по Европейскому воздушному пространству. Наша отечественна компания «Аэрофлот» планировала получать сертификаты соответствия новым требованиям в европейских лабораториях, однако достигнутые договоренности с ILAC, позволили им обратиться в одну из лицензированных российских лабораторий, — отметил Максим Орешкин.
Глава Минэкономразвития рассказал о вехах восстановления российской системы аккредитации. Формирование нормативной базы и соответствующих правовых актов началось около 7 лет назад. За это время была сформирована современная система аккредитации, которая позволяет любой организации документально подтвердить информацию о своем продукте с помощью испытаний.