В бой идут одни старики: в Британии некому воевать

На данный момент в армии Великобритании более 17 тысяч солдат непригодны для службы. В ВС страны служат лишь 60 тысяч человек, в то время как число военнослужащих должно составлять 82,5 тысячи, передаёт Daily Mail.

В феврале стало известно, что только 8% призывников были приняты на службу. ВС страны получили более 100 тысяч заявок, из которых одобрено было только 7,5 тысяч.

Каждый год около трети заявок отклоняют, поскольку призывники значительно старше допустимого возраста, не имеют должного образования или не подходят по физическим критериям.