«Парящий мост» в парке «Зарядье» могут закрывать в период ЧМ-2018 при большом скоплении людей

Посещение «Парящего моста» в парке «Зарядье может быть ограничено в период проведения чемпионата мира по футбола-2018 при большом скоплении людей. Об этом журналистам сообщил директор парка „Зарядье“ Павел Трехлеб.

»В период проведения чемпионата мира будем смотреть по текущей ситуации. При необходимости, при массовом скоплении людей, будем вводить ограничения (на посещение «Парящего моста» в парке «Зарядь» — прим. Агентства «Москва» ), — сказал П. Трехлеб.

Он добавил, что в период проведения ЧМ-2018 меры безопасности в парке будут усилены.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.