Участники хореографического конкурса «Вдохновение» исполнили танцы разных народов

Четыре десятка танцевальных коллективов Косино-Ухтомского района приняли участие в конкурсе по хореографии «Вдохновение». Он состоялся в ДТДиМ «Восточный». Участники выступали в трех возрастных категориях, их оценивали в двух номинациях.

Конкурс проходит уже в восьмой раз. К каждому соревнованию коллективы тщательно готовятся. В этом году темой «Вдохновения» стала «Дружба народов мира». Зрители увидели голландские, бурятские, молдавские, русские и эвенкийские танцы.

Выступления конкурсантов оценивало жюри. В его состав вошли профессиональные танцоры, представители управы и Совета депутатов. Лауреат международных конкурсов артистов балета, художественный руководитель хореографического ансамбля ГБУ «Вешняки» Алексей Прядкин выступил в роли главного судьи.

Победителями конкурса стали: коллектив «Кристалл», ансамбль эстрадно-классического танца «Арабеск», ансамбль «Чебурашка», ансамбль танца «Терпсихора», коллектив «Кораблик».

Гран-при — «Признанный талант» получил Арчиман Хадиров, а также ансамбль «Созвездие» (школа № 2026).