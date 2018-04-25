Суд признал незаконным розыгрыш крупнейшим тверским пивзаводом билетов на ЧМ-2018

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Управление ФАС по Тверской области доказало в суде факт недобросовестной конкуренции крупнейшего тверского пивоваренного завода «Афанасий», который незаконно разыгрывал билеты на матчи, а также использовал символику чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Арбитражный суд Тверской области отказал ООО «Частная пивоварня „Афанасий“ и ООО „Никитин“ (входит в холдинг „Афанасий“ в удовлетворении требований о признании незаконным решения о нарушении антимонопольного законодательства и предписание об устранении нарушения», — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что завод проводил рекламную акцию с розыгрышем билетов на матчи чемпионата, размещая символику FIFA и предстоящего турнира на сайтах компаний, аккаунтах в соцсетях и на бутылках пива «Марочное». Доказано, что FIFA не заключали с заводом договоров на использование принадлежащих ей товарных знаков и не давали разрешения на использование билетов на матчи в рекламных целях. В ноябре 2017 года антимонопольная служба выдала пивзаводу предписание с требованием устранить нарушения.

"Данные рекламные акции направлены на создание у потребителя впечатления, что тверские компании являются спонсорами или иным образом причастны к проведению мероприятий FIFA, в то время как они никакого отношения к вышеуказанным мероприятиям не имеют", — уточнили в пресс-службе.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.