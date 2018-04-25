Арбитр CAS: «России необходимо заставить мир поверить, что все ошибки прошлого исправлены»

Арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) Михаэль Гайстлингер, входивший в состав панели арбитров суда, которая рассматривала дела 39 россиян, обвиненных в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи, позитивно оценил работу российских властей в вопросе борьбы с использованием запрещенных препаратов в спорте. По мнению австрийского функционера, стране нужно убедить мировое сообщество в том, что ошибки прошлого не повторятся.

— Что вы в целом думаете сейчас о ситуации вокруг российского спорта? Учитывая грядущие разоблачения на основании полученной ВАДА электронной базы данных (LIMS), у нас остаются шансы поехать на Игры-2020 в Токио?

— ВАДА располагает, как известно, копией базы данных. Чтобы использовать ее в суде, им придется объяснить, где находится оригинал и каким образом он применялся. Если против спортсмена не будет никаких других улик, кроме LIMS, доказать его вину будет крайне сложно. Если говорить о ситуации в целом, лично для меня был очень важен тот факт, что Олимпийский комитет России признал: на Играх в Сочи что-то было не так. Если уж ОКР так говорит, значит, что-то там точно было неправильно. Сейчас вам необходимо заставить мир поверить, что все ошибки прошлого исправлены и больше не повторятся. Убежден, что российский спорт может жить без допинга. У вас одна из сильнейших спортивных наций, огромные традиции. Российским спортсменам не нужна химия, чтобы побеждать.

— Как вам кажется, российские спортивные власти адекватно реагируют на происходящее? Что вам вообще известно о реформах в антидопинговой сфере, которые происходят у нас в стране?

— Я слежу за изменениями в законодательстве. Проделана большая работа, и важно, что касается она не только уровня спортсменов-олимпийцев, но и тех, кто пока еще только на подходе к таким результатам. ( Наталья МАРЬЯНЧИК

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