Ещё
Арбитр CAS: «России необходимо заставить мир поверить, что все ошибки прошлого исправлены»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арбитр CAS: «России необходимо заставить мир поверить, что все ошибки прошлого исправлены» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) Михаэль Гайстлингер, входивший в состав панели арбитров суда, которая рассматривала дела 39 россиян, обвиненных в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи, позитивно оценил работу российских властей в вопросе борьбы с использованием запрещенных препаратов в спорте. По мнению австрийского функционера, стране нужно убедить мировое сообщество в том, что ошибки прошлого не повторятся.
— Что вы в целом думаете сейчас о ситуации вокруг российского спорта? Учитывая грядущие разоблачения на основании полученной ВАДА электронной базы данных (LIMS), у нас остаются шансы поехать на Игры-2020 в Токио?
— ВАДА располагает, как известно, копией базы данных. Чтобы использовать ее в суде, им придется объяснить, где находится оригинал и каким образом он применялся. Если против спортсмена не будет никаких других улик, кроме LIMS, доказать его вину будет крайне сложно. Если говорить о ситуации в целом, лично для меня был очень важен тот факт, что Олимпийский комитет России признал: на Играх в Сочи что-то было не так. Если уж ОКР так говорит, значит, что-то там точно было неправильно. Сейчас вам необходимо заставить мир поверить, что все ошибки прошлого исправлены и больше не повторятся. Убежден, что российский спорт может жить без допинга. У вас одна из сильнейших спортивных наций, огромные традиции. Российским спортсменам не нужна химия, чтобы побеждать.
— Как вам кажется, российские спортивные власти адекватно реагируют на происходящее? Что вам вообще известно о реформах в антидопинговой сфере, которые происходят у нас в стране?
— Я слежу за изменениями в законодательстве. Проделана большая работа, и важно, что касается она не только уровня спортсменов-олимпийцев, но и тех, кто пока еще только на подходе к таким результатам. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Полная версия интервью с арбитром CAS
Спорт-Экспресс: последние новости
Венгер может возглавить "Монако", "Эвертон" или одну из сборных Мария Шарапова: "У нас нет договоренности о долгосрочном сотрудничестве с Хогстедтом" Сборная России будет претендовать на медали на чемпионате Европы-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение