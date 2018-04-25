Кубок Федерации конного спорта региона по выездке состоится в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в конноспортивном комплексе «Пассаж».

Как отмечается в сообщении, соревнования будут проходить 25-27 апреля в КСК «Пассаж». В них примут участие около 40 спортивных пар в шести зачетах (дети, юноши, юниоры, взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях, любители) из таких клубов Нижегородской области. Победители и призеры определятся в 23 видах программы.

Для юношеской и юниорской сборных команд Нижегородской области по выездке эти соревнования станут завершающим этапом подготовки к Первенству РФ, которое пройдет с 1 по 4 мая в Московской области.

Вход для зрителей свободный. Соревнования стартовали 25 апреля в 11:00.