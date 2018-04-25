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Кубок Федерации конного спорта региона по выездке состоится в Нижнем Новгороде
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Кубок Федерации конного спорта региона по выездке состоится в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в конноспортивном комплексе «Пассаж».
Как отмечается в сообщении, соревнования будут проходить 25-27 апреля в КСК «Пассаж». В них примут участие около 40 спортивных пар в шести зачетах (дети, юноши, юниоры, взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях, любители) из таких клубов Нижегородской области. Победители и призеры определятся в 23 видах программы.
Для юношеской и юниорской сборных команд Нижегородской области по выездке эти соревнования станут завершающим этапом подготовки к Первенству РФ, которое пройдет с 1 по 4 мая в Московской области.
Вход для зрителей свободный. Соревнования стартовали 25 апреля в 11:00.
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