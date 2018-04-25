Кавазашвили: Салах доведёт оборону сборной России до рвоты

Анзор Кавазашвили , дважды признанный лучшим вратарём СССР, поделился мнением, как сборной России предстоит справляться с полузащитником Египта Мохамедом Салахом . Египтяне являются соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018.

«Был такой футболист — Эдуард Стрельцов . Когда «Торпедо» играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: «Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвёт всех нас». Точно так же с Салахом.

У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой — эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придётся всё бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведёт нашу оборону до рвоты. Есть ещё вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передаёт игрока напарнику.