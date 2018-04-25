Базы команд ЧМ-2018 на Кубани полностью оборудованы системами безопасности

КРАСНОДАР, 25 апреля. / ТАСС /. Тренировочные базы для команд чемпионата мира, построенные в Краснодарском крае, оборудовали всеми необходимыми системами для антитеррористической и противопожарной безопасности, сообщил в среду журналистам губернатор Вениамин Кондратьев

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата примут 11 городов, в том числе Сочи. На спортивных базах в Краснодарском крае будут проживать шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике); площадки на стадионе «Кубань» в Краснодаре и в станице Анапской не выбрала ни одна команда.

"Особое внимание, конечно, мы уделяем антитеррористической и противопожарной безопасности. На объектах установлены системы видеонаблюдения, охранная сигнализация, тревожные кнопки. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всем командам-участницам чемпионата мира. Учитывая, что после мундиаля три тренировочные базы в Сочи, Геленджике и Анапе, находящиеся в зоне ответственности края, будут переданы детским спортивным школам, данный вопрос особенно важен", — сказал губернатор.

Он отметил, что в настоящий момент все площадки уже достроены.

"До конца мая все спортивные объекты пройдут этапы обследования, категорирования и утверждения паспортов безопасности. Мы постарались учесть пожелания всех команд, которые решили базироваться на Кубани. Была проделана большая работа — от строительства новых объектов, до благоустройства прилегающей территории. Краснодарский край приложит все усилия для того, чтобы мероприятия ЧМ-2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, а все команды смогли ощутить настоящее кубанское гостеприимство", — добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что основные строительные работы на всех объектах завершили в начале апреля. До конца апреля базы должны ввести в эксплуатацию, а 30 мая — передать в пользование оргкомитета «Россия-2018».