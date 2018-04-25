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«Крылья Советов» просят сообщать о спекуляции билетами на матч 28 апреля
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«Крылья Советов» просят сообщать о спекуляции билетами на матч 28 апреля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» пользуется огромным интересом. 15 тысяч билетов на игру 28 апреля, когда «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом», поклонники футбола раскупили за пять часов. — В связи с большим спросом появились случаи спекуляции билетами на матч 28 апреля. Большая просьба сообщать о них по электронному адресу: press@ks-samara.com, — обратились представители самарского футбольного клуба к болельщикам.
Кроме того, горожан, которые посетят игру 28 апреля, призывают оставлять конструктивные предложения для самарских организаторов игр мундиаля. Высказаться можно в специальных группах в соцсетях и в твиттере. Также 28 и 29 апреля будет работать горячая телефонная линия: 8 (846) 200-01-27.
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, курирующий подготовку Самары к ЧМ, сообщил, что на второй матч 6 мая выпустят гораздо больше билетов.
— О деталях билетной программы мы сообщим в ближайшее время, — уточнил он.
Вместе с тем, по правилам FIFA, одна из игр на «Самара Арене» должна пройти при максимальной загрузке трибун, то есть зрителей должно быть около 45 тысяч человек. Пока организаторы не сообщают, какой именно тестовый матч это будет — второй или третий. При этом сам факт проведения третьего тестового матча 11 мая («Крылья Советов-2» — «Мордовия») пока под вопросом.
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