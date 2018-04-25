Бэйлу льстит интерес со стороны «Баварии»

Валлийский вингер Гарет Бэйл , правами на которого владеет мадридский "Реал" , прокомментировал информацию о своем возможном трансфере в мюнхенскую «Баварию».

"В футболе никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Пока я играю за «Реал» и наслаждаюсь этим. «Бавария» является одним из самых успешных клубов мира. Для любого футболиста большая честь быть связанным с трансфером в мюнхенский гранд", — цитирует 28-летнего игрока ESPN.

Бэйл играет за «Реал» с 2013 года. Ранее сообщалось, что «галактикос» готовы продать валлийца за 70 миллионов евро.