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Бэйлу льстит интерес со стороны «Баварии»
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Бэйлу льстит интерес со стороны «Баварии» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Валлийский вингер Гарет Бэйл, правами на которого владеет мадридский "Реал", прокомментировал информацию о своем возможном трансфере в мюнхенскую «Баварию».
"В футболе никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Пока я играю за «Реал» и наслаждаюсь этим. «Бавария» является одним из самых успешных клубов мира. Для любого футболиста большая честь быть связанным с трансфером в мюнхенский гранд", — цитирует 28-летнего игрока ESPN.
Бэйл играет за «Реал» с 2013 года. Ранее сообщалось, что «галактикос» готовы продать валлийца за 70 миллионов евро.
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