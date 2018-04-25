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Фестиваль боевых искусств соберет около 900 спортсменов в КЧР
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Фестиваль боевых искусств соберет около 900 спортсменов в КЧР 

ТАСС 38 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ЧЕРКЕССК, 25 апреля. /ТАСС/. Около 900 спортсменов из субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округа представят свои регионы на фестивале боевых искусств, который пройдет в Карачаево-Черкесии в начале мая, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КЧР.
"С 3 по 5 мая в Черкесске пройдет зрелищный фестиваль боевых искусств, организованный министерством физической культуры и спорта КЧР. Ожидается участие около 900 спортсменов, которые продемонстрируют свое мастерство по четырем видам спорта: каратэ, тхэквондо, панкратион и грепплинг", — говорится в сообщении.
В минспорте Карачаево-Черкесии уточнили ТАСС, что такой фестиваль в республике проводится впервые. «Планируем фестиваль смешанных единоборств сделать традиционным. В состязаниях примут участие спортсмены разных возрастов, начиная с 4 лет. Свое участие уже подтвердили команды Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, ожидаем также представителей Дагестана и Адыгеи», — сказал представитель ведомства Рустам Джатдоев.
Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол».
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