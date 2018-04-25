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Роналду подарил игровую футболку с автографом Рашфорду
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Роналду подарил игровую футболку с автографом Рашфорду 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подарил свою игровую футболку с автографом форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду.
«Спасибо, босс», — написал Рашфорд на своей странице в «твиттере» и приложил фотографию.
«Маркусу. Продолжай усердно работать», — гласит надпись на футболке.
В среду, 25 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнётся в 21:45 по московскому времени.
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