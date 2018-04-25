Еще один герой Diablo стал доступен в Heroes of the Storm

Для Heroes of the Storm вышло обновление, которое исправило ряд ошибок, изменило баланс героев и арен, а также добавило нового персонажа. Декард Каин из трилогии Diablo прибыл в мир Нексуса.

Хотя Каин выполняет функции поддержки, это не значит, что он не может навредить врагам. Одно из двух героических умений усыпляет их: в течение трех секунд старец рассказывает историю, от которой недругов клонит в сон. «Во время поддержания этой способности и в течение 2 сек. после этого противники» вырубаются. Получив урон, они приходят в себя.

Другой Героический Навык позволяет Каину создать книжный вихрь и направить его во врагов: двигаясь, воронка отбрасывает противников в сторону.

И усыпление, и вихрь пригодятся в бою, но не стоит забывать о главной роли Декарда Кейна — поддержке своей команды. Базовым умением, назначенным на клавишу W, дед раскидывает зелья: они лежат на поле боя и восстанавливают 250 очков здоровья тем союзникам, которые наступят на них. Тиммейты так же необходимы Декарду, как и он им: когда рядом хотя бы один соратник, старик получат 10 единиц брони и восстанавливает базовые умения на 50% быстрее.

Остальные базовые умения:

ХОРАДРИМСКИЙ КУБ. Бросает куб, который после паузы в 0.5 секунд взрывается и наносит противникам в области поражения 80 единиц урона, а также замедляет их на 35% на 1.75 секунд. СВИТОК ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ. В течение 2.25 секунд чертит на поверхности поля боя треугольник. Наносит противникам в очерченной области 150 единиц урона и обездвиживает их на 1.5 секунд.