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Китайский школьник 158 раз перепрыгнул через 120 скакалок
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Китайский школьник 158 раз перепрыгнул через 120 скакалок 

360tv.ru 59 минут назад
Учащийся средней школы в китайском городе Чунцин 158 раз прыгнул через 120 скакалок, которыми синхронно размахивали его однокашники, сообщил DailyMail. Соответствующее видео размещено в материале.
Физрук учебного заведения, в котором прошло это соревнование, Ши Кайхун рассказал, что задача максимум для спортсменов — 200 прыжков за сет. Рекорд, который пока никому преодолеть не удалось, зафиксирован на 187 прыжках.
Мы успешно выполнили 187 прыжков на тренировках
— Ши Кайхун.
Он признался, что в планах педагогического состава учебного заведения — усилить и без того мощную школу прыгания на скакалке: «Мы хотим вывести ее на новый уровень».
По словам Ши Кайхуна, эта дисциплина тренирует спортивное мастерство и формирует командный дух среди учащихся.
Скакалка является обязательным видом спорта на уроках физкультуры в Китае.
В Красноярске уроки физкультуры разнообразили керлингом, санным спортом и боевыми искусствами. Вид спорта ребенок может выбрать вместе с родителями.
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