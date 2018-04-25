Китайский школьник 158 раз перепрыгнул через 120 скакалок

Учащийся средней школы в китайском городе Чунцин 158 раз прыгнул через 120 скакалок, которыми синхронно размахивали его однокашники, сообщил DailyMail. Соответствующее видео размещено в материале.

Физрук учебного заведения, в котором прошло это соревнование, Ши Кайхун рассказал, что задача максимум для спортсменов — 200 прыжков за сет. Рекорд, который пока никому преодолеть не удалось, зафиксирован на 187 прыжках.

Мы успешно выполнили 187 прыжков на тренировках

— Ши Кайхун.

Он признался, что в планах педагогического состава учебного заведения — усилить и без того мощную школу прыгания на скакалке: «Мы хотим вывести ее на новый уровень».

По словам Ши Кайхуна, эта дисциплина тренирует спортивное мастерство и формирует командный дух среди учащихся.

Скакалка является обязательным видом спорта на уроках физкультуры в Китае.

В Красноярске уроки физкультуры разнообразили керлингом, санным спортом и боевыми искусствами. Вид спорта ребенок может выбрать вместе с родителями.