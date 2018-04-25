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Футбольный матч в горах Сочи зарегистрирован как рекорд России
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Футбольный матч в горах Сочи зарегистрирован как рекорд России 

ТАСС 57 минут назад
СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/. Легенды футбола России и Сочи приняли участие в необычном матче на высоте 2064 м над уровнем моря, в честь начала отсчета 50 дней до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч на импровизированном футбольном поле в особой горноклиматической зоне «Цирк-2» на хребте Абига занесен в книгу рекордов России, сообщил ТАСС в среду и. о. генерального директора курорта «Горки Город» Александр Немцов.
"Две команды «Легенды футбола России» и «Легенды футбола Сочи» сыграли на высоте 2064 м над уровнем моря в особой горноклиматической зоне «Цирк-2» на хребте Абига. Таким образом мы отметили 50 дней до старта чемпионата мира по футболу. Матч занесен в книгу рекордов России, как самый высокогорный", — сказал Немцов.
По его словам, курорту очень близка футбольная тема. «Мы активно развиваем сборную по футболу „Горки Город“ — в прошлом году она стала обладателем Кубка Красной Поляны. Именно у нас прославленный Кубок чемпионата мира по футболу побывал на высоте около 1 тыс. м над уровнем моря», — отметил Немцов.
Матч завершился со счетом 3:3. После спортивных баталий на свежем воздухе зрителей и участников мероприятия угостили блюдами эксклюзивного «футбольного» меню.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня). Матч открытия 14 июня жители гости города Сочи смогут посмотреть на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать во время чемпионата на Южном молу Морского порта в центре города.
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