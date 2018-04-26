В горах Сочи провели символический футбольный матч в преддверии ЧМ-2018

Игра прошла результативно и поставила новый рекорд России.

Российский футбол поднялся до заоблачных высот. В горах около Сочи прошел матч между командой легенд СССР и сборной города. Таким нетривиальным образом было решено отметить символическую дату — 50 дней до старта чемпионата мира по футболу в России.

Матч прошел на высоте в 2064 метра над уровнем моря — на такой высоте в России в футбол еще никогда не играли. Из-за особенностей выбранной локации, футболистам пришлось много двигаться, чтобы не замерзнуть, и привыкать к снежному покрытию поля вместо травяного.

Несмотря ни на что, матч прошел результативно и закончился ничейным счетом — 3:3. Однако, это не помешало ему попасть в Книгу рекордов России: по окончании игры участники высокогорного матча получили специальный сертификат об установлении нового достижения.

Между тем, сообщалось, что футбольный матч в Пятигорске открыл медведь. Перед началом игры дрессированный медведь Тима сел на задние лапы и несколько раз «похлопал в ладоши», поприветствовав болельщиков.