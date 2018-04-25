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Экс-защитник сборной Колумбии: Колумбийские болельщики устроят в Самаре настоящий латиноамериканский праздник
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Экс-защитник сборной Колумбии: Колумбийские болельщики устроят в Самаре настоящий латиноамериканский праздник 

Советский спорт 49 минут назад
«Насколько мне известно, колумбийские болельщики уже выкупили более 60 тыс. билетов и собираются приехать в Россию. Люди очень хотят принять участие в этом первенстве. Сейчас вся Колумбия только и живет ожиданием чемпионата мира по футболу в России. В Самаре я увидел хорошее отношение к латиноамериканским игрокам, добрых и отзывчивых людей, и я уверен, что когда сборная Колумбии по футболу и колумбийские болельщики приедут в Самару, то город ждет настоящий латиноамериканский праздник.
Вся работа, которую провели организаторы по подготовке к чемпионату мира по футболу, принесет очень плодотворные результаты. Я вижу, что не только Самара, но и вся Россия буквально дышит футболом в ожидании праздника. Без сомнений могу сказать, что Россия проведет прекрасный чемпионат мира и никаких проблем во время проведения первенства не будет», — цитирует Кордобу ТАСС.
Сборная Колумбии на чемпионате мира в России сыграет в группе с командами: Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).
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