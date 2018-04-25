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Самый опасный вид спорта
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Самый опасный вид спорта 

Naked-Science.ru 44 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Спорт — это не всегда одни лишь приятные эмоции. Профессиональные спортсмены всегда рискуют получить серьезные травмы на всю жизнь. Впрочем, как показывает практика, остаться инвалидом могут даже начинающие.
В нашем случае травмы получают все: и любители, и спортсмены мирового класса. Мы говорим не об «игре миллионов», санном спорте или «Формуле-1». Все несколько проще.
Опаснейшим в мире спортом эксперты считают бокс. Он признан даже более рисковым, чем смешанные боевые искусства, которые в народе называют «боями без правил». Выводы были получены на основе анализа получаемых спортсменами травм. Все потому, что в боксе самой главной мишенью является голова, а связанные с ней травмы особенно страшны.
И тут мы подошли к самому интересному: какие именно травмы получают спортсмены и чем это может для них обернуться? Смотрите видео и все узнаете сами!
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