Самый опасный вид спорта

Спорт — это не всегда одни лишь приятные эмоции. Профессиональные спортсмены всегда рискуют получить серьезные травмы на всю жизнь. Впрочем, как показывает практика, остаться инвалидом могут даже начинающие.

В нашем случае травмы получают все: и любители, и спортсмены мирового класса. Мы говорим не об «игре миллионов», санном спорте или «Формуле-1». Все несколько проще.

Опаснейшим в мире спортом эксперты считают бокс. Он признан даже более рисковым, чем смешанные боевые искусства, которые в народе называют «боями без правил». Выводы были получены на основе анализа получаемых спортсменами травм. Все потому, что в боксе самой главной мишенью является голова, а связанные с ней травмы особенно страшны.

И тут мы подошли к самому интересному: какие именно травмы получают спортсмены и чем это может для них обернуться? Смотрите видео и все узнаете сами!