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Никитин: Нижний Новгород готов к приему гостей во время ЧМ-2018
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Никитин: Нижний Новгород готов к приему гостей во время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsroom24
ТАСС, 28 апреля. Работа по благоустройству Нижнего Новгорода на участках следования клиентских групп во время чемпионата мира по футболу 2018 года подходит к завершению. Об этом сообщил в субботу журналистам врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
"Основная инфраструктура — дорожная, транспортная — практически готова. Сейчас мы завершаем работы по благоустройству и улучшению облика города на различных маршрутах по пути следования клиентских групп, но в любом случае можно говорить, что город к приему гостей готов", — сказал Никитин.
В субботу на стадионе «Нижний Новгород» пройдет второй тестовый матч, в котором в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги нижегородский «Олимпиец» встретится с «Ротором-Волгоград». На игре ожидаются до 25 тыс. болельщиков. В воскресенье 15 апреля на стадионе прошла первая официальная игра, в которой «Олимпиец» уступил петербургскому «Зениту-2» со счетом 0:1.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Нижний Новгород» в рамках группового этапа пройдут матчи Швеция-Южная Корея, Аргентина-Хорватия, Англия-Панама, Швейцария-Коста-Рика. Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.
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