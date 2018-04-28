Опубликован список «футбольных» авиарейсов ЧМ-2018

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список дополнительных рейсов, которые будут выполняться национальным авиаперевозчиком России в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Как сообщили в пресс-службе компании, с 19 по 24 июня 2018 года будут доступны прямые рейсы по маршруту Волгоград — Нижний Новгород, с 16 по 20 июня, с 24 по 27 июня — из Сочи в Казань, с 25 по 28 июня — между Волгоградом и Казанью, с 17 по 21 июня в расписании компании появится рейс Екатеринбург — Казань, с 22 по 25 июня — Калининградом — Казань.

"Помимо увеличения количества рейсов, «Аэрофлот» дополнительно обеспечит наиболее загруженные линии судами повышенной вместимости", — сообщили в пресс-службе.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Подробнее о том, как можно добраться из одного города в другой во время Чемпионата мира — читайте в специальном материале welcome2018.com