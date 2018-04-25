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Костромские водители устроили гонки под окнами губернатора
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Костромские водители устроили гонки под окнами губернатора 

Kostroma.Today 36 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичи обсуждают видео, на котором видно, как три машины устроили гонки по улице Дзержинского, узнал KOSTROMA.TODAY. Делом заинтересовалась полиция.
На видео заметно, что все три иномарки выехали примерно в одно и то же время, а потом помчались на большой скорости. Можно сделать вывод, что водители устроили соревнования. Они стартовали с угла улицы и направились к зданию областной администрации.
Где был финиш, сказать трудно — на видео этого момента не видно. Одного участника скоростных соревнований установить уже удалось.
«В настоящее время приняты меры к привлечению костромича, 1998 г.р., владельца одного из автомобилей — BMW бордового цвета к установленной законом ответственности», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в полиции.
Выяснилось, что молодой человек уже не раз нарушал правила дорожного движения. Последние протоколы на него составлялись 20 и 24 апреля. По словам полицейских, водитель не замечает на своем пути знаков, разметку и ездит, не пристегиваясь.
Правда, свое участие в гонках костромич отрицает. Он утверждает, что автомобиль купил только в апреле, а в день гонок разрешил прокатиться на машине своим друзьям. Молодой человек говорит, что ни о каких соревнованиях на улице Дзержинского не слышал.
Сейчас костромские полицейские проверяют достоверность его слов и устанавливают личности других участников гонки.
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