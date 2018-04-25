Костромские водители устроили гонки под окнами губернатора

Костромичи обсуждают видео, на котором видно, как три машины устроили гонки по улице Дзержинского, узнал KOSTROMA.TODAY. Делом заинтересовалась полиция.

На видео заметно, что все три иномарки выехали примерно в одно и то же время, а потом помчались на большой скорости. Можно сделать вывод, что водители устроили соревнования. Они стартовали с угла улицы и направились к зданию областной администрации.

Где был финиш, сказать трудно — на видео этого момента не видно. Одного участника скоростных соревнований установить уже удалось.

«В настоящее время приняты меры к привлечению костромича, 1998 г.р., владельца одного из автомобилей — BMW бордового цвета к установленной законом ответственности», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в полиции.

Выяснилось, что молодой человек уже не раз нарушал правила дорожного движения. Последние протоколы на него составлялись 20 и 24 апреля. По словам полицейских, водитель не замечает на своем пути знаков, разметку и ездит, не пристегиваясь.

Правда, свое участие в гонках костромич отрицает. Он утверждает, что автомобиль купил только в апреле, а в день гонок разрешил прокатиться на машине своим друзьям. Молодой человек говорит, что ни о каких соревнованиях на улице Дзержинского не слышал.

Сейчас костромские полицейские проверяют достоверность его слов и устанавливают личности других участников гонки.