Власти Ростова улучшат логистику для экпортеров зерна на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. / ТАСС /. Власти Ростовской области прорабатывают вопрос минимизации транспортных ограничений для экспортеров зерна во время чемпионата мира по футболу 2018 года, уже сейчас для этого совершенствуется схема перевозок, также появится специальная стоянка, чтобы высокая загруженность магистралей не отразилась на работе экспортеров сельхозпродукции. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"У нас заседала рабочая группа по данному вопросу, сейчас информация доводится как до сельхозтоваропроизводителей, так и до тех фирм, которые занимаются закупкой зерна. Об ограничениях в период проведения матчей они знают. Сегодня предпринимаются меры по совершенствованию логистики в этот период. Планируется открытие стоянки для того, чтобы можно было аккумулировать машины, чтобы они не создавали транспортного коллапса", — сказал он, отметив, что есть ряд мероприятий, которые позволят избежать этого.

По его словам, на работу компаний временные ограничения не повлияют, так как в период проведения ЧМ уборка только будет начинаться, «экспортные поставки они чуть позже случаются».

Ранее губернатор области Василий Голубев сообщал, что «наши экспортеры обратились к нам с просьбой отдельно посмотреть тему транспортной доступности элеваторов, терминалов» во время ЧМ-2018. Он отметил, что Ростовская область остается одним из крупнейших экспортеров зерновых в России, «более 14 млн тонн зерновых и другой сельхозпродукции было отправлено через наши порты в прошлом году, более 9,5 млн тонн только на порт Кавказ поставили, поэтому транспортные потоки традиционно большие».

Как сообщалось, урожай зерновых в Ростовской области в 2017 году составил 13,2 млн тонн, увеличившись на 13% по сравнению с 2016 годом, и стал рекордным для региона.

О чемпионате

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.