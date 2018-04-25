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Крупный гусь атаковал школьника в Мичигане
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Крупный гусь атаковал школьника в Мичигане 

360tv.ru 36 минут назад
Фотографии крупного гуся, который напал на 16‐летнего парня, появились в Интернете. Об этом сообщило сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Twitter.
Гольфист Исаак Кулинг приехал в Мичиган на турнир. Когда юноша начал забивать в лунки мячи, его неожиданно атаковал большой гусь.
Парень не ожидал, что на него накинется птица. Он бросил клюшку и начал убегать. Но гусь не отпустил свою жертву. Он догнал Исаака и принялся клевать его.
And you thought golf was boring? @Madison_Golf @BlissfieldGolf pic.twitter.com/RNDcHd8lob
— Blissfield Athletics (@BlissAthletics) 22 апреля 2018 г.
Оказалось, что у гуся неподалеку было гнездо, и птица просто защищала свою территорию от чужаков. В результате борьбы никто не пострадал.
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