Крупный гусь атаковал школьника в Мичигане

Фотографии крупного гуся, который напал на 16‐летнего парня, появились в Интернете. Об этом сообщило сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Twitter.

Гольфист Исаак Кулинг приехал в Мичиган на турнир. Когда юноша начал забивать в лунки мячи, его неожиданно атаковал большой гусь.

Парень не ожидал, что на него накинется птица. Он бросил клюшку и начал убегать. Но гусь не отпустил свою жертву. Он догнал Исаака и принялся клевать его.

And you thought golf was boring? @Madison_Golf @BlissfieldGolf pic.twitter.com/RNDcHd8lob

— Blissfield Athletics (@BlissAthletics) 22 апреля 2018 г.

Оказалось, что у гуся неподалеку было гнездо, и птица просто защищала свою территорию от чужаков. В результате борьбы никто не пострадал.

