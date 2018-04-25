«Химки» победили ЦСКА в матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги

«Химки» на домашней площадке обыграли ЦСКА со счетом 79:73 в третьем матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча был признан атакующий защитник хозяев Алексей Швед , набравший 27 очков.

В составе ЦСКА большинством очков отличился атакующий защитник Кори Хиггинс с 26 очками. Отелло Хантер оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА.

Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 3-й матч Химки (Химки, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 79:73 (17:15, 27:27, 16:15, 19:16)