Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня

Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время чемпионата мира 2018 года в России, 7 июня. На ЧМ-2018 испанцы сыграют с командами Португалии, Ирана и Марокко.

«Сборная Испании прибывает 7 июня, она разместится на базе академии ФК «Краснодар». Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации — мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар», указателей на остановках общественного транспорта», — говорится на официальном сайте администрации Краснодара.