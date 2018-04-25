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Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня
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Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время чемпионата мира 2018 года в России, 7 июня. На ЧМ-2018 испанцы сыграют с командами Португалии, Ирана и Марокко.
«Сборная Испании прибывает 7 июня, она разместится на базе академии ФК «Краснодар». Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации — мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар», указателей на остановках общественного транспорта», — говорится на официальном сайте администрации Краснодара.
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