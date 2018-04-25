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Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018, 7 июня
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Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018, 7 июня 

ТАСС 31 минуту назад
КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Команда Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).
"Сборная Испании прибывает 7 июня, она разместится на базе академии ФК «Краснодар». Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации — мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар», указателей на остановках общественного транспорта", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на маршрутах движения команды будет установлена одна тысяча специальных вывесок с флагами Испании и России, а также композитных изображений с символикой чемпионата. Для удобства игроков сборной и других гостей в городе смонтируют 100 указателей пешеходной мультиязычной навигации, а на остановках появятся схема маршрутов на двух языках, сейчас завершается ее разработка.
С 9:00 до 21:00 в наиболее посещаемых иностранцами местах будут дежурить волонтеры: в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на стадионе ФК «Краснодар», в парках 30-летия Победы, «Солнечный остров», «Чистяковская роща», Городском саду, а также на улице Красной — в самом ее начале, в сквере имени Жукова, на Театральной площади, около галереи «Краснодар» и кинотеатра «Аврора».
"Конечно, Краснодар должен оказать максимальное гостеприимство всем, кто приедет к нам во время чемпионата мира по футболу — футболистам, их семьям, болельщикам, туристам. Это одно из главных событий года для нашей страны. Нужно сделать все необходимое, чтобы в Краснодаре оно прошло с успехом, чтобы все жители и гости кубанской столицы почувствовали сопричастность к большому спортивному празднику", — приводятся в сообщении слова мэра Евгения Первышова.
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