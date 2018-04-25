Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018, 7 июня

КРАСНОДАР, 25 апреля. / ТАСС /. Команда Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).

"Сборная Испании прибывает 7 июня, она разместится на базе академии ФК «Краснодар». Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации — мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК «Краснодар», указателей на остановках общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на маршрутах движения команды будет установлена одна тысяча специальных вывесок с флагами Испании и России, а также композитных изображений с символикой чемпионата. Для удобства игроков сборной и других гостей в городе смонтируют 100 указателей пешеходной мультиязычной навигации, а на остановках появятся схема маршрутов на двух языках, сейчас завершается ее разработка.

С 9:00 до 21:00 в наиболее посещаемых иностранцами местах будут дежурить волонтеры: в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на стадионе ФК «Краснодар», в парках 30-летия Победы, «Солнечный остров», «Чистяковская роща», Городском саду, а также на улице Красной — в самом ее начале, в сквере имени Жукова, на Театральной площади, около галереи «Краснодар» и кинотеатра «Аврора».