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ФК «Рома» осудил устроивших бойню фанатов
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ФК «Рома» осудил устроивших бойню фанатов 

360tv.ru 25 минут назад
Представители футбольного клуба «Рома» осудили фанатов за то, что они напали на болельщиков команды «Ливерпуль». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте команды.
«Рома» решительным образом осуждает отвратительное поведение небольшой группы фанатов, которые опозорили клуб и большинство добропорядочных болельщиков, став участниками столкновения с фанатами «Ливерпуля» перед вчерашней игрой. В футболе нет места такому подлому поведению
— говорится в сообщении.
Двух фанатов итальянского футбольного клуба «Рома» арестовали по подозрению в покушении на убийство перед полуфиналом «Лиги чемпионов» с «Ливерпулем» 24 апреля.
ЧП произошло за час до начала игры. Болельщики без клубной атрибутики, но с ремнями и молотками в руках устроили потасовку в баре рядом со стадионом. В результате инцидента 53-летний мужчина получил травмы, которые привели к обмороку. Его пришлось госпитализировать. Медики оценили его состояние как критическое.
Бразилец Жилберту де Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке. Матч стартует 1 мая в 16:30 на площади возле краевой администрации.
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