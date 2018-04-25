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В парке «Кузьминки-Люблино» проведут легкоатлетический забег
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В парке «Кузьминки-Люблино» проведут легкоатлетический забег 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Бесплатный легкоатлетический забег «Чистый забег» («Плоггинг») пройдет 29 апреля на природной территории «Кузьминки-Люблино». Его организует ГПБУ «Мосприрода» совместно с ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара» и беговым клубом Wake and Run. Мероприятие проводят в целях популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и любительского бега как массового вида спорта, а также привлечения москвичей к участию в общегородских массовых субботниках.
Плоггинг — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории. Этот популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. То есть, вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды в одно и то же время.
Все участники будут обеспечены местами для переодевания, стартовыми номерами и, конечно же, всем необходимым для сбора мусора.
К участию в детском забеге на дистанцию 500 метров допускаются дети от четырех до семи лет, а на дистанцию пять километров — все желающие старше 16 лет. Однако количество участников забега ограничено и составляет 130 человек, из которых 30 — на дистанцию 500 метров, 100 — на пять км. Регистрация на забег на сайте http://reg.place завершится в 23.59 28 апреля, или по достижении лимита участников. Если лимит не будет превышен, то будет возможна регистрация в день забега — с 09.00 до 09.55.
Стартово-финишный городок, с зоной регистрации, переодевания и разминки участников забега, будет располагаться на территории Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара по адресу: ул. Шкулева, д. 2, стр. 1. Старт забега на 500 метров — 10.00, на пять км — 10.15.
Награждение победителей забега также пройдет на территории Дворца имени Гайдара. Участники детского забега, занявшие места с первого по третье в абсолютном зачете (девочки и мальчики), будут награждены дипломами и ценными призами. Участники забега на пять км — благодарственными письмами, вне зависимости от времени финиша и занятых мест.
Подробности и схемы трасс забега — в Положении на сайте Мосприроды. (вт)
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