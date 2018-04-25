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Еще 2 населенных пункта воинской доблести могут появиться в Подмосковье
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Еще 2 населенных пункта воинской доблести могут появиться в Подмосковье 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
В Московской области в ближайшее время появятся еще два населенных пункта воинской доблести — город Лобня и деревня Степыгино в Домодедове, соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Мособлдумы, которой состоится 26 апреля, говорится в сообщении регионального парламента.
«В повестку очередного заседания регионального парламента, которое состоится 26 апреля, внесены два проекта законов о присвоении городу Лобня и деревне Степыгино (городской округ Домодедово) почетного звания «Населенный пункт воинской доблести», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что в 2015 году Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым муниципальным образованиям, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести».
В 2017 году это звание получили Звенигород, поселок Колюбакино Рузского района, деревня Ленино города Истры и Леоново Чеховского района, село Ярополец Волоколамского района.
«Уверен, что депутаты единогласно поддержат постановление, и этот почетный список пополнится Лобней и деревней Степыгино — они имеют полные основания для получения звания», — отметил Брынцалов.
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