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Лобня и Степыгино станут населенными пунктами воинской доблести
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Лобня и Степыгино станут населенными пунктами воинской доблести 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В 2018 году почетного звания в регионе также удостоились село Ярополец, деревня Ленино, поселок Колюбакино и Звенигород.
Городу Лобня и деревне Степыгино, расположенной в городском округе Домодедово, могут присвоить почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Эти вопросы рассмотрят на заседании депутаты Московской областной думы в четверг. Об этом сообщил телеканал «360».
Как рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, он уверен в единогласной поддержке депутатами данного постановления. Председатель Мособлдумы подчеркнул, что Лобня и деревня Степыгино «имеют полные основания для получения звания».
Закон, позволяющий присваивать населенным пунктам, где проходили сражения во время Великой Отечественной войны почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» был принят Думой в 2015 году.
В 2018 году почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» удостоилось село Ярополец Волоколамского района, деревня Ленино города Истры, поселок Колюбакино Рузского района и Звенигород.
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