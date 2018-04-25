Лобня и Степыгино станут населенными пунктами воинской доблести

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . В 2018 году почетного звания в регионе также удостоились село Ярополец, деревня Ленино, поселок Колюбакино и Звенигород.

Городу Лобня и деревне Степыгино, расположенной в городском округе Домодедово, могут присвоить почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Эти вопросы рассмотрят на заседании депутаты Московской областной думы в четверг. Об этом сообщил телеканал «360».

Как рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов , он уверен в единогласной поддержке депутатами данного постановления. Председатель Мособлдумы подчеркнул, что Лобня и деревня Степыгино «имеют полные основания для получения звания».

Закон, позволяющий присваивать населенным пунктам, где проходили сражения во время Великой Отечественной войны почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» был принят Думой в 2015 году.

В 2018 году почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» удостоилось село Ярополец Волоколамского района, деревня Ленино города Истры, поселок Колюбакино Рузского района и Звенигород.