Подмосковная Лобня стала городом воинской доблести 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ещё двум муниципальным образованиям Московской области присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести» — городу Лобне и деревне Степыгино в Домодедовском городском округе.
Соответствующие законы рассмотрены и одобрены на заседании Мособлдумы.
"Один из рубежей по защите Москвы проходил на Лобненском направлении, здесь находился максимально приближенных к столице участок. Ожесточённые бои здесь с 29 ноября по 8 декабря 1941 года и внесли основополагающий вклад в защиту Москвы", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики Александр Костомаров, представляя региональным депутатам проекты законов.
Он также напомнил, что возле деревни Степыгино под Домодедовом 6 августа 1941 года летчиком Виктором Талалихиным совершён первый в истории авиации ночной воздушный таран противника. «Жители внесли большой вклад в функционирование аэродрома Степыгино, и, соответственно, в выполнение боевых задач», — напомнил Костомаров. Оба закона приняты в целом большинством голосов.