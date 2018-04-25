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В преддверии Дня Победы в Зеленограде раздадут георгиевские ленточки
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В преддверии Дня Победы в Зеленограде раздадут георгиевские ленточки 

Префектура Зеленоградского административного округа 47 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Каждый год Зеленоград празднует День Победы с большим размахом: множество мероприятий, приуроченных к празднику, чествующих ветеранов и погибших в Великую Отечественную войну, проходит в округе. Одним из атрибутов Дня Победы являются георгиевские ленточки.
В Зеленограде их будут раздавать бесплатно в определенное время по следующим адресам:
4 мая 2018 года в 15.00: у 3-го ТЦ, Яблоневая аллея (корп. 317а).
4 мая 2018 года в 16.00: на площади у корп. 401.
7 мая 2018 года в 15.00: у ТЦ «Перекресток» (корп. 900).
7 мая 2018 года в 16.00: у ТЦ «Ольга», Панфиловский проспект (корп. 1104).
8 мая 2018 года в 11.00: у ТЦ «Столица» (корп. 1446).
9 мая 2018 года в 16.00: на Центральной площади.
Источник: http://www.zelao.ru/13/48/32113-v-preddverii-dnya-pobedyi-v-zelenograde-razdadut-georgievskie-lentochki/
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