Кечинов: «Хочется верить, что Комбаров сможет остановить Салаха на ЧМ-2018»

«Хотелось бы верить, что Дмитрий Комбаров , который будет играть на месте левого защитника в составе сборной, сможет справиться с одним из лучших футболистов на планете. На самом деле не важно, кто будет играть персонально против Салаха, да и в современном футболе приветствуется играть больше по зонам, чем лично бегать за одним и тем же игроком. Но главное в такой ситуации соблюдать концентрацию. Побегать придется всем. Против Салаха и сборной Египта легко не будет никому.

Если египтянин будет играть так до конца года, он будет одним из претендентов на «Золотой мяч». На данный момент лучшие игроки мира: Месси, Роналду и Салах. Египтянин сейчас обладает сумасшедшей формой, которая поможет ему бороться за звание лучшего игрока на планете», — приводит слова Кечинова.