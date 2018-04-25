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Кечинов: «Хочется верить, что Комбаров сможет остановить Салаха на ЧМ-2018»
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Кечинов: «Хочется верить, что Комбаров сможет остановить Салаха на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы защиты сборной России остановить лидера команды Египта Мохамеда Салаха в групповом матче предстоящего ЧМ-2018.
«Хотелось бы верить, что Дмитрий Комбаров, который будет играть на месте левого защитника в составе сборной, сможет справиться с одним из лучших футболистов на планете. На самом деле не важно, кто будет играть персонально против Салаха, да и в современном футболе приветствуется играть больше по зонам, чем лично бегать за одним и тем же игроком. Но главное в такой ситуации соблюдать концентрацию. Побегать придется всем. Против Салаха и сборной Египта легко не будет никому.
Если египтянин будет играть так до конца года, он будет одним из претендентов на «Золотой мяч». На данный момент лучшие игроки мира: Месси, Роналду и Салах. Египтянин сейчас обладает сумасшедшей формой, которая поможет ему бороться за звание лучшего игрока на планете», — приводит слова Кечинова.
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