Поклонников «Ижстали» пригласили раскрасить лед во дворце

Ижевск. Удмуртия. Поклонников хоккейного клуба «Ижсталь» пригласили раскрасить лед в ледовом дворце. Как сообщает пресс-служба клуба, акция пройдет 30 апреля с 12:00 до 14:00.

«Все самое хорошее, конечно же, сохранится в сердцах болельщиков, а плохое — пусть утечет вместе с талой водой. Но, прежде чем лед растает, давайте раскрасим его, внесем несколько ярких штрихов», — говорится в сообщении клуба.

Кисти, салфетки и краски предоставит клуб.

«Нужны веселые художники — маленькие и взрослые. Приходите в одиночку, приходите семьями, приходите компаниями. Приходите и рисуйте прямо на льду все, что хотите», — отмечается на сайте «сталеваров».

Во время акции будут проводиться различные конкурсы с призами и мастер-классы.