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Поклонников «Ижстали» пригласили раскрасить лед во дворце
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Поклонников «Ижстали» пригласили раскрасить лед во дворце 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Поклонников хоккейного клуба «Ижсталь» пригласили раскрасить лед в ледовом дворце. Как сообщает пресс-служба клуба, акция пройдет 30 апреля с 12:00 до 14:00.
«Все самое хорошее, конечно же, сохранится в сердцах болельщиков, а плохое — пусть утечет вместе с талой водой. Но, прежде чем лед растает, давайте раскрасим его, внесем несколько ярких штрихов», — говорится в сообщении клуба.
Кисти, салфетки и краски предоставит клуб.
«Нужны веселые художники — маленькие и взрослые. Приходите в одиночку, приходите семьями, приходите компаниями. Приходите и рисуйте прямо на льду все, что хотите», — отмечается на сайте «сталеваров».
Во время акции будут проводиться различные конкурсы с призами и мастер-классы.
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