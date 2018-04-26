В Барнауле проспекту Ленина предложили дать имя Жириновского

Проспект Ленина в Барнауле предложили переименовать в проспект Жириновского, а на одной из центральных улиц хотят поставить памятник харизматичному политику.

В краевой столице представители регионального отделения ЛДПР провели два пикета, на которых озвучили свои предложения. Акцию приурочили к 72-летию Владимира Жириновского

По словам Захара Торычев, координатора АРО ЛДПР по работе с молодежью, Владимир Ленин — «спорный исторический персонаж, который привел страну к огромным потерям», а на счету Владимира Жириновского более 300 «народных» законопроектов.