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Врио Губенатора Самарской области Дмитрий Азаров: Тестовый матч проведем 28 мая, Виталий Мутко дал поручения
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Врио Губенатора Самарской области Дмитрий Азаров: Тестовый матч проведем 28 мая, Виталий Мутко дал поручения 

Советский спорт 1 час назад
Временно исполняющий обязанности нубернатора Самарской области Дмитрий Азаров на презентации результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы» ответил на вопросы журналистов.
— Есть мнение, что инфраструктура в регионах избыточна. Как будут использоваться стадионы? Это очевидно будет проблемой в будущем.
— Когда «Крылья Советов» играли в высшей лиге, у нас был самый посещаемый стадион Восточной Европы 10 лет назад. Так что проблем с использованием стадиона не будет.
— Какова готовность самарской арены?
— У нас в субботу был Виталий Мутко, дал поручения. Дал отмашку, чтобы 28 мая состоялся тестовый матч. Все билеты проданы.
Коллегу поддержал и заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович:
— Уже завтра должен быть выдан документ соответствия, а затем будет проводиться уже косметическая работа. Что касается клубов, которые не играют в премьер-лиге, но в их городах пройдут матчи чемпионата мира, то мы надеемся, что они постараются выйти в высший дивизион. В Сочи планируется воссоздание футбольного клуба».
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