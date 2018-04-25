Врио Губенатора Самарской области Дмитрий Азаров: Тестовый матч проведем 28 мая, Виталий Мутко дал поручения

Временно исполняющий обязанности нубернатора Самарской области Дмитрий Азаров на презентации результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы» ответил на вопросы журналистов.

— Есть мнение, что инфраструктура в регионах избыточна. Как будут использоваться стадионы? Это очевидно будет проблемой в будущем.

— Когда «Крылья Советов» играли в высшей лиге, у нас был самый посещаемый стадион Восточной Европы 10 лет назад. Так что проблем с использованием стадиона не будет.

— Какова готовность самарской арены?

— У нас в субботу был Виталий Мутко , дал поручения. Дал отмашку, чтобы 28 мая состоялся тестовый матч. Все билеты проданы.

— Уже завтра должен быть выдан документ соответствия, а затем будет проводиться уже косметическая работа. Что касается клубов, которые не играют в премьер-лиге, но в их городах пройдут матчи чемпионата мира, то мы надеемся, что они постараются выйти в высший дивизион. В Сочи планируется воссоздание футбольного клуба».