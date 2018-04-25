«Торино» определился с ценой на Белотти

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что не продаст нападающего Андреа Белотти меньше, чем за 100 миллионов евро.

"Я не переживаю насчет Белотти. Ему просто не везет в этом сезоне. К тому же на его игре сказались травмы. Нужно понимать, через что он прошел и оказать ему поддержку. Белотти останется в «Торино» пока кто-то не заплатит за него 100 миллионов евро", — приводит слова Каиро Football Italia.

В прошлом сезоне 24-летний Белотти забил за «Торино» 28 голов. Но в этом сезоне на его счету всего 12 мячей.