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«Торино» определился с ценой на Белотти
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«Торино» определился с ценой на Белотти 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что не продаст нападающего Андреа Белотти меньше, чем за 100 миллионов евро.
"Я не переживаю насчет Белотти. Ему просто не везет в этом сезоне. К тому же на его игре сказались травмы. Нужно понимать, через что он прошел и оказать ему поддержку. Белотти останется в «Торино» пока кто-то не заплатит за него 100 миллионов евро", — приводит слова Каиро Football Italia.
В прошлом сезоне 24-летний Белотти забил за «Торино» 28 голов. Но в этом сезоне на его счету всего 12 мячей.
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