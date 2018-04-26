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Президент ФФУ: Киев на финале Лиги чемпионов заработает более 30 миллионов евро
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Президент ФФУ: Киев на финале Лиги чемпионов заработает более 30 миллионов евро 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Украина.ру
— Из государственного бюджета выделяется часть средств, которые были недополученные НСК «Олимпийский» за все время после проведения Евро-2012. И эти работы нужно было бы проводить в любом случае — был бы у нас финал Лиги чемпионов в Киеве или нет.
Повторюсь — ни одной дополнительной гривны из госбюджета не будет потрачено из-за того, что на НСК «Олимпийский» пройдет финал Лиги чемпионов, и в связи с этим к стадиону возникли какие-то дополнительные требования.
Что касается денег из бюджета города — да, было принято решение о выделении 25 миллионов гривен в связи с проведением финального матча. Эти деньги пойдут не на реконструкцию стадиона, а на выполнение городом своих обязательств перед УЕФА. Это касается брендирования Киева, изготовление дополнительных информационных материалов и тому подобных имиджевых вещей.
Ну и, в конце концов, по самым скромным подсчетам, Киев от проведения финала Лиги чемпионов получит в свой бюджет около миллиарда гривен! Согласитесь, ради такой прибыли можно выделить 25 миллионов, — приводит слова Павелко Matchday.ua.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в столице Украины 26 мая.
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