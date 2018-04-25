С 25 по 29 апреля в Ярославле пройдет сразу шесть спортивных мероприятий

С 25 по 29 апреля на площадках Ярославля пройдет сразу шесть массовых спортивных мероприятий, сообщают в пресс-службе мэрии города.

25 апреля стартует открытое первенство города по фехтованию в рамках соревнований ЦФО. 26 апреля в Ярославле начнется первенство по плаванию. В нем примут участие около 150 спортсменов. 27 апреля в спортивном комплексе «Атлант» состоится межрегиональный турнир по боксу и первенство по Ярославской области среди мужчин и юношей.

В субботу, 28 апреля, начнется открытый чемпионат по спортивной акробатике. В этот же день ярославский футбольный клуб «Шинник» проведет домашний матч с командой «Спартак-2» в рамках Первенства футбольной национальной лиги.