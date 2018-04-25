Озвучена дата прибытия в Краснодар сборной Испании по футболу

Краснодар. 25 апреля — Новая Кубань. К приему иностранных гостей полным ходом ведется подготовка.

Краснодар украсят символикой ЧМ-2018 по футболу, разместят более 1 тыс. композитных панелей с флагами России и Испании, панно с символикой чемпионата, в городе будут работать 120 волонтёров.

На гостевых магистралях, маршрутах движения команды будут установлены 1 тыс. специальных вывесок с флагами Испании и России, а также композитных изображений с символикой Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом говорится в официальном релизе администрации. Для гостей города будет оборудовано свыше 100 указателей пешеходной мультиязычной навигации, на остановках общественного транспорта разместят схемы маршрутов на двух языках.

Интересно только как на фоне всего этого спортивного антуража будет смотреться массовый ремонт дорог или их отсутствие на тех улицах, которые не попали в перечень объектов, на которые выделены деньги из федерального бюджета, да и другие погрешности инфраструктуры краевой столицы.

О последних штрихах по подготовке к приему иностранной делегации сегодня говорили в городской администрации.

— Конечно, Краснодар должен оказать максимальное гостеприимство всем, кто приедет к нам во время Чемпионата мира по футболу — футболистам, их семьям, болельщикам, туристам. Это одно из главных событий года для нашей страны, нужно сделать все необходимое, чтобы в Краснодаре оно прошло с успехом, чтобы все жители и гости кубанской столицы почувствовали сопричастность к большому спортивному празднику. — Дал поручения ответственным лицам мэр Краснодара Евгений Первышов

Сборная Испании прибудет в Краснодар уже 7 июня. Делегацию разместят на базе академии ФК «Краснодар», который был построен кубанским меценатом Сергеем Галицким в качестве домашней арены его собственной команды.

28 апреля на Театральной площади состоится церемония передачи флага — символа акции, которая проходит в городах и районах края под девизом «Навстречу чемпионату мира по футболу».