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Спортивный директор «Рубина»: Есть желание оставить Попова в клубе
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Спортивный директор «Рубина»: Есть желание оставить Попова в клубе 

Советский спорт 1 час назад
«Попов нравится. Очень хороший игрок, очень хороший для команды парень, дружелюбный, сразу влился в коллектив. А по поводу того, оставить его или нет, то тут много факторов. Мы должны подбить все финансовые возможности, узнать позицию »Спартака».
Желание у клуба оставить его есть. Думаю, не только мы, много клубов хотели бы видеть у себя Попова. Многое от финансовой стороны будет зависеть. «Рубин» он устраивает. Относительно его будущего мы с Поповым не разговаривали. Сейчас идет сезон, готовимся к матчу с «Динамо», — приводит слова Сайманова Sport24.
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