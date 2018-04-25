Спортивный директор «Рубина»: Есть желание оставить Попова в клубе

«Попов нравится. Очень хороший игрок, очень хороший для команды парень, дружелюбный, сразу влился в коллектив. А по поводу того, оставить его или нет, то тут много факторов. Мы должны подбить все финансовые возможности, узнать позицию »Спартака»

Желание у клуба оставить его есть. Думаю, не только мы, много клубов хотели бы видеть у себя Попова. Многое от финансовой стороны будет зависеть. «Рубин» он устраивает. Относительно его будущего мы с Поповым не разговаривали. Сейчас идет сезон, готовимся к матчу с «Динамо», — приводит слова Сайманова Sport24.