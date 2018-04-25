Алонсо: «Думаю, в противостоянии „Реала“ и „Баварии“ ключевым станет игра нападающих»

Бывший игрок «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего первого матча команд в полуфинале Лиги чемпионов.

«Для обоих клубов этот полуфинал — отличный шанс. На этом этапе вы не можете позволить себе слабость. Думаю, в этом противостоянии многое будет решаться от уровня игры нападающих. Форварды обеих команд на данный момент находятся примерно на одном уровне.