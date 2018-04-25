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Алонсо: «Думаю, в противостоянии „Реала“ и „Баварии“ ключевым станет игра нападающих»
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Алонсо: «Думаю, в противостоянии „Реала“ и „Баварии“ ключевым станет игра нападающих» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего первого матча команд в полуфинале Лиги чемпионов.
«Для обоих клубов этот полуфинал — отличный шанс. На этом этапе вы не можете позволить себе слабость. Думаю, в этом противостоянии многое будет решаться от уровня игры нападающих. Форварды обеих команд на данный момент находятся примерно на одном уровне.
Мадриду придется нелегко, и «Бавария» должна быть осторожна с атаками «Реала». «Травма Артуро Видаля? Конечно, это проблема, но считаю, что „Бавария“ справится с этой потерей. Уверен, что Юпп Хейнкс примет самое лучшее решение по данному вопросу. Эта потеря не может быть оправданием для клуба», — приводит слова Алонсо ESPN FC.
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